هل تقدم إسرائيل تنازلات للبنان؟

منذ ساعة واحدة
مركبات عسكرية إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. رويترز

في الوقت الذي يتنظر فيه المسؤولين اللبنانيين عودة الموفدة الاميركية اورتاغوس والوفد الاميركي المرافق من اسرائيل الى لبنان لتنقل الى الرؤساء الثلاثة أجوبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الشروط اللبنانية المتمثلة بانسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها وتسليم الأسرى ووقف الانتهاكات الاسرائيلية ضد لبنان، أبدت مصادر مواكبة للحراك الدبلوماسي الاميركي، عبر الأنباء الالكترونية، خشية أورتاغوس أن تلجأ إسرائيل الى أسلوب المراوغة كما في كل مرة. لأن تجاوبها مع المطالب اللبنانية يحد من حرية الحركة لديها باستباحة لبنان ومطاردة العناصر التابعة لحزب الله وتصفيتهم.

ونقلت المصادر عن أورتاغوس قولها إن اسرائيل ليست بصدد تقديم تنازلات للبنان في الوقت الراهن خصوصا في ظل الأوضاع الاقليمية والتطورات في غزة وفي سوريا.

وذكرت اورتاغوس بأن الرئيس دونالد ترامب سبق وتعهد لرئيس وزراء اسرائيل نتنياهو عدم ممارسة اي ضغوط عليه في ما خص الملف اللبناني في حال استمرت الوتيرة الاسرائيلية على ما هي عليه بعيداً عن كسر قواعد الاشتباك القائمة.

