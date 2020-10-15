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هل حصل أي إشكال خلال مفاوضات الترسيم؟

منذ 8 دقائق
الناقورة

الناقورة

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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، امس، رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين في القصر الجمهوري.

وقالت مصادر اطلعت على اجواء اللقاء لـصحيفة “الجمهورية” انّ العميد ياسين وضع عون في أدقّ تفاصيل الجلسة، مشيراً الى انّ الاجواء توحي بالإيجابية التي عَبّر عنها اطراف اللقاء، توصّلاً الى تأكيد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر انّ بلاده مستعدة لتنفيذ ما تعهدت به، وسيكون دوره مسهّلاً للمفاوضات ومستعد للتدخل في اي موضوع وتذليل اي عقبة يمكن ان تنتج في اي لحظة، اذا وافق الطرفان على هذا الدور.

واشار ياسين الى عدم حصول اي اشكال في الجلسة الافتتاحية، وان الوفد رفض التقاط اي صورة تجمعه بالوفد الاسرائيلي، وهو ما ادى الى اتخاذ صورتين منفصلتين في نهاية الاجتماع ضَمّت كلّ منهما الوفد اللبناني مع الوفد الأميركي الذي جمع شينكر والسفيرة دوروتي شيا والسفير جون ديروشر ومنسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيتش، وأخرى بين الوفد الاسرائيلي والوفدين الاممي والاميركي، كما التقطت صورة شاملة للقاء وتقرر ألّا تنشر.

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