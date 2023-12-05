هل من مخطّط إسرائيلي للبنان في الأيام المقبلة؟

مع استمرار العدوان المدمّر على قطاع غزة، تتوسع الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الحدودية في جنوب لبنان، كما الاعتداءات اليومية والمتكررة على المواطنين والسيارات المدنية. وقد تعامل حزب الله مع هذه الاعتداءات بتوجيه صواريخه الى مراكز تجمعات العدو مسجّلاً فيها إصابات مباشرة.

وتخوّفت مصادر عسكرية في اتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية من أن يكون ما يقوم به العدو تمهيداً لشيء ما قد يلجأ اليه في الأيام المقبلة، متوقعة في حال توسّعت الاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان الخروج عن قواعد الاشتباك التي شهدتها المرحلة الأولى من الحرب خصوصا اذا ما استمرت اسرائيل في هجومها البرّي على غزة.