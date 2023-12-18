الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يسري على الرئاسة ما سرى على قيادة الجيش؟

منذ 60 دقيقة
كرسي رئيس الجمهورية

كرسي رئيس الجمهورية

A A A
طباعة المقال

أكدت مصادر ثنائي حركة أمل-حزب الله أن ما سرى على التمديد لقائد الجيش لا يسري على الرئاسة، باعتبار أن حركة أمل وحزب الله لا يزالان متمسكين بمرشحهما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ولفتت المصادر عبر “الشرق الاوسط” إلى أن تصويت كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري لصالح التمديد لجوزيف عون لا يعني أنها ستصوت لصالحه في أي جلسة رئاسية، وفق المعطيات والظروف الراهنة.

كما عدّ عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “ما حصل بملف التمديد غير مرتبط بملف الرئاسة، باعتبار أن الأساس بموقفنا الداعم لبقاء العماد عون في موقعه كان الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية وعدم وضعها في موقع تصريف الأعمال في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، إلا أن ذلك لا يعني أن رئاسة الجمهورية بالنسبة إلينا لا تبقى هي المعركة الأساسية والأهم”.

ولفت حاصباني، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أنه “عند التصويت على اقتراح القانون كان هناك نحو 72 نائباً في القاعة العامة، غالبيتهم صوتوا لصالح التمديد، فيما اعترض 3 أو 4 ولكن لا يمكن الاتكاء على هذه الأرقام للحديث عن بوانتاج رئاسي، لأن عدداً من النواب التغييرين والمستقلين لم يشاركوا في الجلسة لرفضهم التشريع بغياب رئيس، وبالتالي فالأرقام والأعداد لا يمكن ترجمتها رئاسياً”. ويضيف: “البعض يعتبر أن ما حصل يعزز حظوظ العماد عون بالسباق الرئاسي. أما البعض الآخر فيراه يهدد مخططاته، ما قد يدفعه لمزيد من العرقلة. لكن الأكيد أن ما شهدناه يدل عن ثقة واسعة بالجيش وقائده”.

وعن إمكانية تبني قوى المعارضة ترشيح شخص، قال حاصباني: “القضية ليست قضية تسمية مرشحين، باعتبار أننا سمينا أولا النائب ميشال معوض، وعدنا وتقاطعنا على اسم الوزير السابق جهاد أزعور. نحن بالنهاية لسنا هواة طرح أسماء يرفضها الفريق الآخر. عندما نشعر أن هناك حقيقة جدية في مقاربة الملف والنية بدعوة لجلسة مفتوحة لانتخاب رئيس عندها سيكون لنا مرشحنا”.

    المزيد من الصحافة

    القضاء - تعبيرية
    هل الشغور القضائي والتعيينات العسكرية.. في المدى القريب؟
    أسرار الصحف المحلية
    هذا ما جاء في أسرار الصحف المحلية
    من الحدود اللبنانية الجنوبية
    جريمة ضدّ الإنسانية.. بعثة تقصّي حقائق إلى لبنان لمقاضاة إسرائيل؟!

    الأكثر قراءة

    كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري
    غزة تحت النار
    الجيش الإسرائيلي مصدوم من هول ما رأى.. اكتشاف أكبر نفق لحماس
    أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ
    غزة تحت النار
    تصريحات "صادمة" لأمين سر منظمة التحرير عن أحداث 7 أكتوبر.. "ما فيه حد فوق المحاسبة"
    قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!