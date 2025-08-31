واشنطن بوست تكشف خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لنقل بعض سكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع، مشيرة إلى أنها تتضمن إعادة توطين سكان غزة بالكامل.

وأضافت الصحيفة الأميركية في تقريرها، أن إدارة ترامب تريد تحويل غزة لمركز سياحي تحت وصاية أميركية لـ 10 سنوات.

كما أشارت إلى أن الإدارة الأميركية ستنشئ صندوقاً ائتمانياً لتوطين سكان غزة بالخارج والداخل.

وتتضمن الخطة التي اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، والمكونة من 38 صفحة، نقلاً مؤقتاً على الأقل لجميع سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، إما من خلال ما وصفته بالرحيل “الطوعي” إلى بلد آخر، أو إلى مناطق مقيدة ومؤمنة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار.

وبحسب الخطة، سيُقدّم الصندوق الائتماني لمالكي الأراضي رمزاً رقمياً مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاتهم، لاستخدامها في تمويل حياة جديدة في مكان آخر خارج غزة، أو استبدالها في نهاية المطاف بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي سيتم بناؤها في غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة في أغسطس (آب).

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1219 شخصاً، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 63,300 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة في غزة.