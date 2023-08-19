بعد رفض مجلس الوزراء تمويل بواخر الفيول.. "شكوك" حول موقف وزير الطاقة

علمت “النهار” من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول التي تحدث عنها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بهدف زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لان الفيول العراقي سيصير متوافرا قريبا، خصوصا ان مصرف لبنان يرفض توفير 30 مليون دولار أميركي للبواخر.

ورأت المصادر أن إصرار وزير الطاقة على الامر يثير شكوكا حول الغاية وأيضا حول الشركة التي يتم الاستيراد عبرها، في ظل إصراره على عدم اعتماد مواصفات دقيقة بذريعة العجلة.

وإذ قدّرت المصادر التوازن المالي الذي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تحققه تدريجيا، الا ان هذا التوزان المالي بالليرة يجب الا يكون عاملا سلبيا في التأثير على سوق الصرف وسعر العملة الوطنية.

ولفتت المصادر الوزارية الى أن وزير الطاقة يراسل مجلس الوزراء ومصرف لبنان محاولا وضعهما امام امر واقع علما ان واجبه يفرض عليه حضور جلسات مجلس الوزراء ومناقشة طروحاته ريثما يتم التوافق عليها.