آبل تخطط لإطلاق تلفاز بكاميرا مدمجة

تعتزم شركة آبل إطلاق إصدار جديد من تلفازها الذكي Apple TV 4K يحمل كاميرا مدمجة لأول مرة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير جديد.

وفي تطور ملفت، تستعد شركة آبل لإضافة كاميرا مدمجة إلى تلفازها الذكي Apple TV 4K، مما سيسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات الفيديو مباشرة عبر التلفاز دون الحاجة إلى أجهزة خارجية.

وقدمت آبل مؤخرًا دعما لتطبيق مكالمات الفيديو “فيس تايم” على أجهزة Apple TV التابعة لها، مما جعل الكاميرا في التلفاز جزءًا أساسيا من تجربة المكالمات. ومن المتوقع أن يوفر هذا الابتكار تجربة تفاعلية أكثر للمستخدمين عند استخدام التلفاز في المكالمات الفيديو.

وفي حال تم إطلاق هذا الجهاز الجديد، فإنه سيمنح المستخدمين تجربة شاملة للاتصالات عبر منصة واحدة متكاملة.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، سيدعم الجهاز “عناصر التحكم المعتمِدة على الإيماءات”، مما يشير إلى أن الكاميرا قد تكون قادرة على استخدام التحكم بالإيماءات للتفاعل مع الجهاز بدلاً من استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل أخرى عن الجهاز المنتظر، لكن من المتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءًا من جهود آبل المستمرة في دمج التكنولوجيا الحديثة مع المنتجات المنزلية الذكية.

**خاتمة:**

تعكس هذه الخطوة الجديدة من آبل التزامها المستمر بتقديم تجارب مبتكرة وشاملة للمستخدمين عبر منتجاتها الذكية. ومع استمرار الابتكارات في عالم التكنولوجيا المنزلية، يتوقع المستهلكون أن يوفر الإصدار القادم من Apple TV 4K تجربة استخدام أكثر سهولة وتفاعلية في المكالمات الفيديو والتفاعل مع المحتوى عبر التلفاز.

ولم يتم الكشف بعد عن موعد محدد لإطلاق هذا الجهاز، لكن من المتوقع أن يكون متاحًا للجمهور في الفترة المقبلة.