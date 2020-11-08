آبل “توسع” طرح ترجمة سفاري

بعد الإعلان عنه ضمن فعاليات WWDC في شهر حزيران، طرحت شركة آبل تطبيقها للترجمة هذا العام إلى جانب iOS 14 و macOS Big Sur.

ويأتي المترجم كتطبيق مستقل ضمن هواتف آيفون وكميزة مضمنة في متصفح الويب سفاري لمستخدمي نظام التشغيل macOS Big Sur.

ويعمل تطبيق الترجمة مع 11 لغة، إلا أن مترجم سفاري المدمج كان مقصورًا على بعض المناطق، وتغير هذا الأمر الآن حيث تطرح آبل هذا الخيار في المزيد من البلدان.

ولسبب غير معروف، لم يكن مترجم سفاري متاحًا في جميع البلدان التي يدعمها تطبيق الترجمة. وتغير الأمر الآن، حيث أبلغ العديد من المستخدمين من بلدان مختلفة أن مترجم سفاري قد تم تمكينه.

وأوضح بعض المستخدمين في دول، مثل: البرازيل وألمانيا، أن خيار الترجمة يعمل الآن في متصفح سفاري.

واستنادًا إلى تقارير المستخدمين، مكنت آبل خيار الترجمة عن بُعد، وذلك بالنظر إلى أنها تعمل على نظام التشغيل iOS 14.1 وأيضًا على نظام التشغيل iOS 14.2 الصادر حديثًا.

وينطبق الشيء نفسه على macOS Big Sur beta و macOS Big Sur 11.0.1.

ويمكنك باستخدام هذه الميزة ترجمة النصوص بسرعة من أي صفحة ويب مكتوبة بلغة غير لغتك.

ويعمل كل من تطبيق الترجمة ومترجم سفاري باللغات التالية: العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية.

وتتم معالجة جميع الترجمات محليًا باستخدام المحرك العصبي Neural Engine، لذلك يعمل تطبيق الترجمة حتى بدون اتصال بالإنترنت، ويستخدم التطبيق عند الاتصال بالإنترنت خوادم آبل لمعالجة الترجمات، مما يجعل النتائج أكثر دقة.

ويمكنك كتابة نص لترجمته أو استخدام ميزة الإملاء لترجمة ما تقوله بصوتك، كما يمكن لنظام iOS قراءة الترجمة بالنطق الصحيح، وهو أمر مفيد من أجل التواصل مع الآخرين وتعلم لغة مختلفة.

ويمكن للمستخدمين وضع إشارة مرجعية على الترجمات للتحقق مرة أخرى لاحقًا ويحتفظ التطبيق أيضًا بسجل للترجمات الحديثة، بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.