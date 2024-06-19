للتركيز على نسخة أرخص.. "آبل" توقف تصنيع نظارة الواقع المختلط

أوقفت شركة آبل العمل على تصنيع النسخة الأحدث من نظارة الواقع المختلط “فيجن برو 2″، حسب ما أفادت صحيفة “ذا إنفورميشن” أمس الثلاثاء، نقلا عن موظف لدى إحدى الشركات التي تصنع المكونات الأساسية لنظارة “فيجن برو”، كما أشارت رويترز.

ولا تزال شركة آبل تعمل على إطلاق منتج من نظارات “فيجن” بأسعار مقبولة وميزات أقل قبل نهاية العام المقبل، وفقا لما ذكره التقرير نقلا عن شخص مشارك في سلسلة التوريد الخاصة بالنظارة وشخص آخر يعمل في تصنيعها.

وأشار التقرير إلى أن آبل كانت تخطط في الأصل لتقسيم منتج نظارة “فيجن” إلى إصدارين، على نحو مشابه للإصدارين القياسي والاحترافي (برو) في هاتفها الآيفون. وأضاف التقرير أن الشركة كانت قد خفضت من أولوياتها بالنسبة للإصدار الذي سيخلف “فيجن برو” خلال العام الماضي، إذ كلفت عددا أقل من الموظفين للعمل على النسخة التالية مع مرور الوقت، بينما ركزت أكثر على خفض تكاليف مكونات الجيل الأول من النظارة.

وفي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي، أعلنت آبل أنها ستطرح نظارتها “فيجن برو” خارج الولايات المتحدة، وستبدأ في إتاحتها للمستخدمين في الصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة في 28 يونيو/حزيران، وستتاح في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في 12 يوليو/تموز القادم. وهي تعد محاولة من الشركة لرفع مبيعات جهازها الذي يبلغ سعره 3500 دولار والذي يواجه تباطؤا في الطلب بعد الإقبال عليه في بداية طرحه للبيع في شهر فبراير/شباط الماضي.