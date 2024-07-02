آبل وغوغل في صفقة جديدة لإدراج نموذج "جيميناي" في منظومة "ذكاء آبل"

من المتوقع أن تعلن آبل عن صفقة جديدة مع غوغل خلال الخريف القادم، لإضافة نموذج “جيميناي” إلى منظومة “ذكاء آبل”. هذا ما ذكره مارك غورمان، صحفي بلومبيرغ المتخصص في أخبار آبل.

وكان ذكر نموذج “جيميناي” أساسيا في شائعات روبوتات المحادثة التي ستدخل ضمن نظام التشغيل “آي أو إس 18” منذ مدة طويلة، كما كان الحال مع روبوت “شات جي بي تي”. حتى إن كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، ألمح إلى احتمال عقد صفقة مع غوغل بعد فترة قصيرة من انتهاء الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي الذي عقدته آبل في العاشر من يونيو/حزيران.

وفي تلك الكلمة الافتتاحية، أعلنت آبل عقد صفقة مع شركة أوبن إيه آي، لتوفير روبوت المحادثة “شات جي بي تي”، المعتمد على نموذج “جي بي تي 4 أو”، إلى أنظمة التشغيل “آي أو إس” و”ماك أو إس” و”آيباد أو إس” لاحقا هذا العام، إذ يمكن للمساعد الرقمي “سيري” اللجوء إليه عندما لا يتمكن من تنفيذ ما يطلبه المستخدم.

كما ورد اسم شركة أنثروبيك في تلك الشائعات، وأشار غورمان إلى أن آبل قد تعلن صفقة معها في مرحلة قادمة، وربما تكون خلال الخريف القادم أيضا. ولكنه أشار إلى رفض آبل عقد صفقة مع شركة ميتا، لأن نموذج الشركة “لاما” ليس بالجودة الكافية.

من المفترض أن تطلق آبل ميزات الذكاء الاصطناعي خلال فصل الخريف، على الأقل النسخة التجريبية منها، ويشير غورمان إلى أن الشركة تهدف إلى الاستفادة مباشرة من تلك الميزات في تحقيق الإيرادات، وليس مجرد إضافتها كمجموعة من الميزات الجديدة فقط لزيادة مبيعات أجهزة الشركة المختلفة.

وتنفيذا لهذه الإستراتيجية، قد تطرح الشركة ميزات “ذكاء آبل” مقابل اشتراك مدفوع، وفقا لما أشار له غورمان.