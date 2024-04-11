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أبل تحذر مستخدميها في 92 دولة من هجوم برامج تجسس من مأجورين

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2024 1:28 مساءً
آبل تحذّر مستخدميها

آبل تحذّر مستخدميها

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أطلقت شركة أبل تحذيراً لمستخدميها في الهند و91 دولة أخرى، يفيد بأنهم قد يتعرضون لهجوم من برامج التجسس المستهدفة من قبل مأجورين، وذلك بعد تلقي إخطارات بالتهديدات المحتملة عبر البريد الإلكتروني.

وقالت أبل في الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا “اختراق هواتف آيفون عن بعد”.

ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.

وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.

ونشر بعض المشرعين الهنود من قبل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لإخطار من الشركة يقول “تعتقد أبل أن مهاجمين ترعاهم دول يستهدفونك ويحاولون اختراق هاتفك الآيفون عن بعد”.

وذكرت الشركة بعد ذلك أنها لم تشر في تلك الإخطارات المتعلقة بوجود تهديد محتمل إلى “أي مهاجم محدد ترعاه دولة”.

    المصدر :
  • رويترز

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