"أبل" تخفّض أسعار "أيفون" في الصين وسط منافسة شرسة مع "هواوي"

أطلقت شركة “أبل” حملة تخفيض على موقع “Tmall” في الصين، إذ قدمت حسومات تصل إلى 2300 يوان، 318 دولارًا، على طرز مختارة من جهازها “أيفون”.

وتأتي هذه الحسومات في وقت تسعى فيه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة للدفاع عن مكانتها في سوق الهواتف الذكية المتطورة، حيث تواجه منافسة متزايدة من المنافسين المحليين في الصين مثل “هواوي”.

وفي هذا الإطار، سيمتد عرض الشركة من 20 إلى 28 أيار (مايو) الجاري، وهو أكثر أهمية من العرض الذي قامت به شركة “أبل” في شباط الماضي.

وبينما وصل أعلى الحسومات في حملة شباط (فبراير) إلى 1150 يوان، تبلغ الحسومات هذه المرة إلى 2300 يوان. وسيُطبق التخفيض الأكبر على طراز “أيفون 15 برو ماكس” بسعة 1 تيرابايت، بينما تشهد الطرز الأخرى أيضًا تخفيضات كبيرة في الأسعار.

ومثلاً، تتمتع النسخة ذات سعة 128 جيغابايت من طراز “أيفون 15” الأساسي بتخفيض قدره 1400 يوان، وفقًا لوكالة “رويترز”.

يأتي الضغط التنافسي المتزايد على شركة “أبل” بعد أن قدمت شركة “هواوي” الشهر الماضي سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية المتطورة، “Pura 70″، بعد إطلاق هاتف “Mate 60”.

يبدو أن جهود التخفيض السابقة التي بذلتها شركة “أبل” في شباط ساعدت الشركة في تخفيف تباطؤ المبيعات في الصين. إذ زادت شحنات الشركة في الصين بنسبة 12 في المئة في آذار، وفقاً للوكالة مستندةً إلى بيانات من “CAICT”. ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2024، حينما شهدت الشركة هبوطاً في المبيعات بنسبة 37 في المئة.

“هواوي” مُنافس شرس لـ”أبل”

وقد أرجع محلّلون تراجع مبيعات “أبل” في الصين إلى حدّ كبير، إلى الضغوط التنافسية مع المنافسين الصينيين، خصوصاً “هواوي” التي أطلقت سلسلة هواتفها “Mate 60” في آب (أغسطس) الماضي. إذ يُنظر إلى جهاز “Mate 60” على نطاق واسع على أنّه يمثّل عودة “هواوي” إلى سوق الهواتف الذكية المتطوّرة بعد سنوات من العقوبات الأميركية التي أعاقت تقدّمها.

ووفقاً لتصريحات محلّلين في وقت سابق، فمن المرجّح أن تواجه شركة “أبل” ضغوطًا تنافسية أكبر تأتي من منافسين محليين، طوال عام 2024.

وعلى وجه التحديد، قدّر المحللون أنّ “هواوي” ستشحن ما يقارب الـ 64 مليون هاتف ذكيّ في جميع أنحاء العالم في عام 2024.