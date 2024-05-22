أبل تصدر تحديث iOS 17.5.1 لإصلاح خلل إعادة الصور المحذوفة

بخطوة مفاجئة أعنت شركة أبل عن إصدار نظام التشغيل iOS 17.5.1، وهو إصلاح طارئ لخلل مثير للقلق في هواتف آيفون، الذي تسبب بظهور الصور المحذوفة مرة أخرى.

ورغم أنها لم تقدم الكثير من التفاصيل حول ما تم إصلاحه في iOS 17.5.1، إلا أن الشركة الأمريكية أكدت أنها عالجت مشكلة صور آيفون.

وأشارت إلى أن هذا التحديث يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء ويعالج مشكلة نادرة، وهي أن الصور التي تم حذفها من قاعدة البيانات يمكن أن تظهر في مكتبة الصور مرة أخرى.

من هنا، يعد تحديث iOS 17.5.1 غير مسبوق؛ لأنه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من إصدار الشركة المصنعة لهواتف آيفون iOS 17.5 الذي كان بدوره تحديثاً مهمًا؛ لأنه أصلح العديد من العيوب الأمنية الخطيرة، بما في ذلك المشكلات الموجودة في iPhone Kernel في قلب نظام التشغيل iOS.

ومع ذلك، فقد تسبب بالكثير من المشكلات، إذ يمكن اعتبار تحديث iOS 17 هو الذي حمل غالبية الأخطاء من أبل حتى الآن؛ فمشكلة عودة الصور المحذوفة شكّلت تهديداً كبيرًا للخصوصية، ولهذا السبب سارعت أبل إلى إصلاح الخطأ.

سبب عودة الصور المحذوفة

أوضح بعض الخبراء التقنيين كيف يمكن أن يؤدي الخطأ الذي تم إصلاحه في iOS 17.5.1 إلى ظهور الصور المحذوفة مرة أخرى في iOS 17.5.

وقالوا إن شركة أبل لا تحفظ صورك بشكل دائم على خادم من دون علمك، موضحين أن كل هذا موجود على الجهاز وفي حساب iCloud الخاص بك، لذا فهو لا يشكل خطرًا أمنيًا.

وأشاروا إلى أن شركة أبل وجدت أن المشكلة التي تم إصلاحها في iOS 17.5.1 كانت بسبب حذف الصور من تطبيق الصور، وليس من تطبيق الملفات.

وبحسب تقارير، تقريبًا كل حالة من حالات هذا الحادث التي حققت فيها شركة أبل كانت بسبب حذف الصورة من تطبيق “Photos” ولكن ليس من تطبيق “Files”، وهما تطبيقان منفصلان عن بعضهما.

كما أفادت هذه التقارير بأن بعض الصور التي عادت إلى الظهور في iOS 17.5 كانت ذات جودة أقل. علاوة على أنه لم يتم تضمين مقاطع الفيديو لأن معظم الأشخاص لا يحفظون مقاطع الفيديو في تطبيق الملفات.

أخطاء أخرى

هناك مشكلة أخرى تم إصلاحها في iOS 17.5.1 تتعلق بتنشيط iMessage؛ فقد وجد بعض المستخدمين أن رسالتهم على آيفون عالقة “بانتظار التنشيط” منذ الترقية إلى أحدث البرامج.

وفي الوقت نفسه، هناك مشكلة أخرى أبلغ عنها مستخدمو آيفون في iOS 17.5، وهي مشكلة في المساعد الصوتي سيري من أبل.

وأشار البعض إلى أن سيري غير قادر على تفعيل قوائم التشغيل من تطبيق الموسيقى؛ ما يمنعهم من الاستمتاع بموسيقاهم المفضلة من دون استخدام اليدين.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يعمل iOS 17.5.1 على إصلاح مشكلة في iOS 17.5 تتعلق بعمليات إعادة توجيه التنزيل. يؤدي هذا إلى إعادة توجيه التنزيلات المحفوظة بشكل طبيعي على الجهاز إلى iCloud Drive.