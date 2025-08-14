أبل تضيف ميزة قياس أكسجين الدم لبعض الساعات الأميركية

قالت شركة أبل الخميس إنها ستدرج ميزة قياس الأكسجين في الدم إلى بعض نماذج ساعاتها من خلال تحديث للبرامج بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأمريكية وسط نزاع قانوني مطول حول التكنولوجيا.

وستمكن هذه الخطوة مستخدمي أبل ووتش سيريس 9 و10 والترا 2 في الولايات المتحدة من معرفة مستويات الأكسجين في الدم على هاتف آيفون المقترن.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النزاعات القانونية مع شركة ماسيمو، التي تتخذ من إيرفين بولاية كاليفورنيا مقرا، والتي اتهمت شركة أبل باستقطاب موظفيها وسرقة تكنولوجيا قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد مناقشة تعاون محتمل.

وأصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية حكما لصالح شركة ماسيمو يقضي بمنع استيراد الساعات المجهزة بهذه الميزة، مما دفع شركة أبل إلى إلغاء هذه الميزة، مما أدى إلى إجراءات استئناف مطولة. وتراجعت أسهم الشركة 4.5 بالمئة.

وقالت أبل إنه يمكن للمستخدم من خلال التحديث بدء جلسة في تطبيق أكسجين الدم على أبل ووتش وستقوم مستشعراتها بجمع البيانات التي سيستخدمها آيفون لحساب المستويات وعرضها.

وأقنعت ماسيمو لجنة التجارة الدولية بمنع استيراد أبل ووتش سيريس 9 والترا 2 عام 2023، بناء على قرار اللجنة بأن تقنية أبل لقراءة مستويات الأكسجين في الدم تنتهك براءات اختراع ماسيمو.

ولم ترد شركة ماسيمو بعد على طلب للتعليق.