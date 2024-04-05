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أرباح سامسونغ تقفز إلى 10 أمثالها بدعم من تعافي أسعار الرقائق

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2024 8:38 صباحًا
شركة سامسونغ

شركة سامسونغ

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أظهرت تقديرات لسامسونغ للإلكترونيات الجمعة زيادة بأكثر من عشرة أمثال في أرباحها التشغيلية للربع الأول إذ أدى تعافي أسعار أشباه الموصلات إلى زيادة الأرباح عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما كان هناك تراجع حاد في الطلب على الرقائق.

وأشارت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة وأجهزة التلفزيون في العالم في تقدير أولي مقتضب للنتائج إلى أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بأفضل من المتوقع إلى 6.6 تريليون وون (4.89 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 مارس آذار بزيادة 931 بالمئة عن 640 مليار وون قبل عام.

وذكرت سامسونج أن الإيرادات ارتفعت على الأرجح 11 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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