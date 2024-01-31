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أزاحت الستار عن هاتف جديد.. OnePlus تعلن العودة للمنافسة

منذ 27 دقيقة
gsmarena
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أعلنت OnePlus العودة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية، كاشفة عن جهاز بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

ويأتي هاتف Nord N30 SE بهيكل أبعاده (165.6/76/8) ملم، وزنه 193 غ.
وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات OxygenOS 13.1، ومعالج OxygenOS 13.1، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، ويمكنها تصوير فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 150 يورو.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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