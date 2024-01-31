أزاحت الستار عن هاتف جديد.. OnePlus تعلن العودة للمنافسة

أعلنت OnePlus العودة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية، كاشفة عن جهاز بمواصفات ممتازة وسعر منافس.

ويأتي هاتف Nord N30 SE بهيكل أبعاده (165.6/76/8) ملم، وزنه 193 غ.

وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات OxygenOS 13.1، ومعالج OxygenOS 13.1، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، ويمكنها تصوير فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 150 يورو.