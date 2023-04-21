أزمة حقيقية.. مستويات البحار في العالم ارتفعت بوتيرة قياسية العام الماضي

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (الجمعة 21-4-2023) إن مستويات البحار في العالم ترتفع بوتيرة أكبر من مثلي الوتيرة التي ارتفعت بها خلال العقد الأول من تسجيل القياسات بين 1993 و2002 وسجلت رقما قياسيا مرتفعا العام الماضي.

وقالت المنظمة إن ذوبان الأنهار الجليدية بشكل مفرط ومستويات الحرارة القياسية في المحيطات، التي تتسبب في تمدد المياه، أسهما في ارتفاع مستوى سطح البحر 4.62 ملليمتر سنويا في المتوسط بين 2013 و2022، وذلك في تقرير رئيسي لتفصيل الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأضافت المنظمة أن ذلك يساوي تقريبا مثلي الوتيرة المسجلة في العقد الأول من تدوين القياسات بين 1993 و2002، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي بأكثر من عشرة سنتيمترات منذ أوائل التسعينيات.

وقال بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي “خسرنا بالفعل مباراة ذوبان الأنهار الجليدية ومباراة ارتفاع مستوى سطح البحر، فتلك أنباء سيئة إذن”. وأضاف أن مستويات سطح البحر ستواصل الارتفاع “آلاف الأعوام” لأن مستويات مرتفعة من غازات الاحتباس الحراري انبعثت بالفعل.

ويهدد ارتفاع مستوى البحر بعض المدن الساحلية ووجود بعض الدول القريبة من مستوى سطح البحر مثل جزيرة توفالو التي تخطط لإنشاء نسخة رقمية لنفسها إذا غمرتها المياه.