أسهم "ميتا" تسجل أكبر ارتفاع في تاريخ السوق الأميركية

ارتفعت أسهم شركة “ميتا” الأميركية بنسبة تزيد عن 20% خلال تداولات الجمعة لتسجل بذلك أكبر مكاسب في القيمة السوقية لشركة واحدة خلال جلسة واحدة في القيمة السوقية تاريخ البورصة الأميركية.

وبحسب تقرير لـ “العربية.نت” فقد جاء الارتفاع الصاروخي في سعر سهم “ميتا” مدفوعاً بالأنباء عن عزم الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين لأول مرة على الإطلاق، وذلك بعد أن أعلنت “ميتا” عن تضاعف أرباح الربع الرابع ثلاث مرات.

وارتفعت إيرادات “ميتا” بنسبة 25% في الربع الرابع إلى 40.1 مليار دولار من 32.2 مليار دولار في العام السابق، وهذا هو أسرع معدل نمو على الإطلاق منذ منتصف عام 2021، ويقدم دليلاً إضافياً على أن سوق الإعلانات عبر الإنترنت مستمرة في الانتعاش. كما تضاعف صافي دخل “ميتا” أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 14 مليار دولار من 4.65 مليار دولار في العام السابق.

وتتوقع الشركة أن تتراوح مبيعات الربع الأول بين 34.5 مليار دولار و37 مليار دولار، فيما كان المحللون يتوقعون إيرادات قدرها 33.8 مليار دولار.

وقالت “ميتا” إنها ستدفع للمستثمرين توزيعات ربع سنوية لأول مرة، معلنة عن توزيع 50 سنتاً للسهم في 26 مارس المقبل، ويأتي ذلك بعد تضخم النقد وما يعادله إلى 65.4 مليار دولار في نهاية عام 2023، من 40.7 مليار دولار في العام السابق. كما أعلنت “ميتا” أيضاً عن إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.

وأضاف ارتفاع الأسهم يوم الجمعة أكثر من 200 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة ودفع قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن 1.2 تريليون دولار، وهذا هو أضخم ارتفاع في القيمة السوقية تسجله شركة واحدة خلال يوم واحد في تاريخ “وول ستريت”، بحسب ما أكد تقرير لشبكة “سي إن إن” الأميركية.

وقال بن بارينجر، محلل التكنولوجيا في شركة “كويلتر تشيفيوت” إنها تمثل “لحظة رمزية وتشير إلى قصة التحول التي شهدتها شركة ميتا منذ صراعاتها في عام 2022”.

وأضاف بارينجر في تصريحات نقلتها شبكة “CNBC” الأميركية: “يُظهر مارك زوكربيرغ أنه يريد جلب المساهمين معه ويسلط الضوء على أن ميتا أصبحت الآن شركة ناضجة وناضجة”.

ووصف بارينجر ميتا بأنها “الفائزة بالذكاء الاصطناعي” وقال إن الذكاء الاصطناعي للشركة، على الرغم من عدم ظهوره في العرض، “سيقدم خدمة أفضل للمعلنين ويجعل الإعلانات نفسها أكثر ملاءمة للمستخدمين”.

وشركة “ميتا” هي الشركة الأم التي تمتلك أشهر وأكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، وهي “فيسبوك” و”إنستغرام” إضافة إلى تطبيق المراسلة الفورية الأوسع انتشاراً في العالم “واتساب”.