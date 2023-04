أشبه بفيلم خيال علمي.. حلقة حمراء غامضة في سماء إيطاليا

أثار ظهور حلقة دائرية هائلة من الضوء الأحمر المخيف في سماء إيطاليا العديد من التساؤلات، حيث بدت كأنها من فيلم خيال علمي، لتختفي في غضون أجزاء من الثانية، مما يعني أن معظم الناس قد فاتهم المشهد الغريب.

وتمكن شخص واحد، وهو مصور المشاهد الطبيعة فالتر بينوتو، من التقاط صورة للهالة المضيئة في السماء فوق بلدة بوساغنو في شمال إيطاليا في 27 مارس/ آذار. ومع ذلك، لم تكن الحلقة الحمراء موجودة في الواقع فوق بلدة. بدلاً من ذلك، تراجعت الدائرة الضخمة، التي كان قطرها حوالي 224 ميلاً (360 كيلومترًا)، فوق وسط إيطاليا وجزء من البحر الأدرياتيكي. كان مجرد منظور قسري هو الذي جعل الحلقة تبدو كما لو كانت معلقة فوق المدينة.

يُعرف وميض الحلقة باسم “انبعاث الضوء واضطرابات التردد المنخفض جدا بسبب مصادر النبض الكهرومغناطيسي أو “ELVE” باختصار”.

وتعد هذه الظاهرة نوع نادر من اضطرابات الستراتوسفير/ الميزوسفير الناتجة عن كهربة العواصف الرعدية الشديدة “SPRITE”. يتم إنشاء الحلقات الحمراء عندما تضرب النبضات الكهرومغناطيسية “EMPs” المنبعثة من البرق طبقة الأيونوسفير للأرض، الجزء المتأين من الغلاف الجوي العلوي الذي يمتد بين 50 و400 ميل (80 و644 كم) فوق سطح الأرض.

نظرا لطبيعتها قصيرة العمر، تكون “ELVE” مرئية فقط للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وتم اكتشافها في عام 1990 فقط بفضل الكاميرات الموجودة على متن مكوك الفضاء التابع لناسا. وفقًا لموقع “Spaceweather.com”، من المحتمل أن تكون صورة بينوتو الجديدة “أفضل صورة على الإطلاق لصورة من الأرض”.

