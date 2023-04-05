أشبه بفيلم خيال علمي.. حلقة حمراء غامضة في سماء إيطاليا

أثار ظهور حلقة دائرية هائلة من الضوء الأحمر المخيف في سماء إيطاليا العديد من التساؤلات، حيث بدت كأنها من فيلم خيال علمي، لتختفي في غضون أجزاء من الثانية، مما يعني أن معظم الناس قد فاتهم المشهد الغريب.

وتمكن شخص واحد، وهو مصور المشاهد الطبيعة فالتر بينوتو، من التقاط صورة للهالة المضيئة في السماء فوق بلدة بوساغنو في شمال إيطاليا في 27 مارس/ آذار. ومع ذلك، لم تكن الحلقة الحمراء موجودة في الواقع فوق بلدة. بدلاً من ذلك، تراجعت الدائرة الضخمة، التي كان قطرها حوالي 224 ميلاً (360 كيلومترًا)، فوق وسط إيطاليا وجزء من البحر الأدرياتيكي. كان مجرد منظور قسري هو الذي جعل الحلقة تبدو كما لو كانت معلقة فوق المدينة.

يُعرف وميض الحلقة باسم “انبعاث الضوء واضطرابات التردد المنخفض جدا بسبب مصادر النبض الكهرومغناطيسي أو “ELVE” باختصار”.

وتعد هذه الظاهرة نوع نادر من اضطرابات الستراتوسفير/ الميزوسفير الناتجة عن كهربة العواصف الرعدية الشديدة “SPRITE”. يتم إنشاء الحلقات الحمراء عندما تضرب النبضات الكهرومغناطيسية “EMPs” المنبعثة من البرق طبقة الأيونوسفير للأرض، الجزء المتأين من الغلاف الجوي العلوي الذي يمتد بين 50 و400 ميل (80 و644 كم) فوق سطح الأرض.

نظرا لطبيعتها قصيرة العمر، تكون “ELVE” مرئية فقط للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وتم اكتشافها في عام 1990 فقط بفضل الكاميرات الموجودة على متن مكوك الفضاء التابع لناسا. وفقًا لموقع “Spaceweather.com”، من المحتمل أن تكون صورة بينوتو الجديدة “أفضل صورة على الإطلاق لصورة من الأرض”.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. What was it? 🤔https://t.co/p35q2cO1Zr pic.twitter.com/B2az9wKS7R — Pooetryman (@POOetryman) April 5, 2023

يعتقد بينوتو أن “ELVE” تم إنتاجه بواسطة “EMP” نتجت عن عاصفة رعدية كبيرة بالقرب من “Ancona”، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 174 ميلاً (280 كم) جنوب شرق بوساجنو. عادة، لا تصدر صواعق البرق النبضات الكهرومغناطيسية لأنها لا تحمل تيارًا كافيًا. ولكن خلال هذه العاصفة، من المحتمل أن يكون هناك صاعقة قوية بشكل غير عادي، أقوى بعشر مرات على الأقل من صواعق البرق العادية، من المحتمل أن تكون قد أحدثت موجة الصدمة الكهربائية، والتي ضربت بعد ذلك طبقة الأيونوسفير.

عندما تضرب الإلكترونات من داخل النبضات الكهرومغناطيسية طبقة الأيونوسفير، تثير الجسيمات المشحونة ذرات النيتروجين التي تنبعث منها توهجا ضاربا إلى الحمرة.

قام المصور بينوتو بتصوير المئات من “ELVEs” وأنواعا أخرى من الأحداث المضيئة العابرة (TLEs) منذ أن بدأ تصويرها في عام 2019، وهذا هو “أحد أكبر الهياكل” التي شاهدها على الإطلاق، على حد قوله.

Eerie ring of red light flashes like a massive UFO above Italy. – Steven Zoernack

Academia Memberhttps://t.co/b5ge6tTrMg… https://t.co/7r8uKO2iHi pic.twitter.com/j35lncWDSc — Steven Zoernack (@SteveZoernack) April 5, 2023

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير مثل هذه الكائنات الحية من الأرض. في فبراير/ شباط 2021، تم تصوير كائن أحمر في هاواي جنبًا إلى جنب مع طائرات زرقاء، وهي عبارة عن براغي صاعقة تنطلق إلى الأعلى بدلاً من الأسفل. وفي أبريل/ نيسان 2013، تم تصوير العفاريت الحمراء فوق عدة صواعق من البرق في ولاية نبراسكا.