أقوى هواتف أندرويد.. مواصفات هاتف iQOO Z8 الجديد

مع ترقب إصدار الهاتف الذكي iQOO Z8، كشفت تسريبات تقنية حديثة بعض المعلومات التي تخص الهاتف الجديد والذي من المتوقع أن يكون من بين أقوى هواتف الأندرويد الصادرة هذا العام.

وبحسب ما جاء في التسريبات، فإن هاتف iQOO Z8 سيأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، وسيحمل زجاجاً مضاداً للصدمات والخدوش.

وعرض تبلغ 2388/1080 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً، فيما يصل معدل سطوعها إلى 395 شمعة/م تقريباً.

وسيمتاز هذا الهاتف بأنه سيضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، وبقدراته العالية في الشحن، حيث سيأتي بشاحن تبلغ قدرته 120 واطاً، مما يوفر سرعة شحن فائقة للبطارية.

وسيعمل هاتف iQOO Z8 بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات OriginOS 3، وسيتم دعمه بمعالج Mediatek Dimensity 8200 المطور، ومعالج رسوميات حديث من نوع Mali-G610 MC6، كما سيتم تزويده بذواكر وصول عشوائي تبلغ سعاتها 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعاتها 128 و256 و512 غيغابايت.

وسيتم تجهيز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إلى جانب منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى شريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف الأندرويد سيحمل كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 64+2 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، ومستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.