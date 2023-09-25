أمازون تطلق سماعة Fire TV الجديدة

كشفت شركة أمازون سماعة الساوند بار Fire TV الجديدة، والتي تدعم تقنية DTS Virtual:X ودولبي Audio لتوفير صوت مجسم فائق النقاء يملأ الغرفة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الساوند بار Fire TV تأتي بحجم مدمج نسبيا ويبلغ طولها 60 سم وتمتاز بتصميم بسيط للغاية؛ حيث تم إخفاء مكبرات صوت الستريو في الجانب الأمامي خلف غطاء قماشي، بينما تتيح الأزرار الموجودة على الجانب العلوي التحكم في مستوى الصوت وإيقاف وتشغيل سماعة الساوند بار واختيار مدخل تشغيل الصوت.

وأشارت شركة أمازون إلى أنه يتوفر جهاز ريموت كنترول بسيط يمكن استعماله للتحكم في تشغيل سماعة الساوند بار الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في سماعة الساوند بار بشكل اختياري عن طريق تطبيق أمازون Alexa Voice Remote Pro، بحيث يتم التحكم في سماعة Fire TV أو Fire TV Stick 4K Max عن طريق نفس الريموت كنترول.

وتعتمد سماعة الساوند بار الجديدة من أمازون على تقنية البلوتوث، بحيث يمكن للمستخدم بث الموسيقى من الهاتف الذكي مباشرة، كما يمكن توصيل سماعة الساوند بار عن طريق منفذ HDMI ARC أو عن طريق كابل Toslink الضوئي.

وتتوفر سماعة الساوند بار Fire TV الجديدة الجديدة نظير سعر يبدأ من نحو 120 دولارا أمريكيا.