أهم 4 مزايا ستعجبكم في نظام أجهزة آيفون "iOS 18" المرتقب

أعلنت شركة آبل الأمريكية أنها ستطرح نظام iOS 18 خلال مؤتمر المطورين المتوقع انعقاده ي المدة الممتدة من 10 يونيو إلى 14 يونيو.

ووفقاً لأحدث التوقعات والتسريبات، فإن نظام iOS 18 سيتضمن مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ستضيفها آبل إلى المساعد الصوتي سيري والعديد من التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون، وتخطط آبل لدعم معيار RCS في تطبيق الرسائل لتجربة مراسلة مُحسّنة بين أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم التحديث شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص بالإضافة إلى تغييرات أخرى في تصميم واجهة المستخدم، ومزايا جديدة في بعض التطبيقات مثل: خرائط آبل و Freeform، وغير ذلك.

وفيما يلي سنذكر المزيد من التفاصيل حول أبرز التحديثات القادمة إلى هواتف أندرويد في إصدار iOS 18:

1- إضافة مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى المساعد الصوتي سيري:

ارتفعت شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي في أواخر عام 2022، عندما أصدرت شركة OpenAI روبوت ChatGPT، كما أطلقت شركات أخرى مثل: جوجل ومايكروسوفت روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي خلال عام 2023 وتستمر بتطويرها حتى الآن.

من غير المتوقع أن يتضمن iOS 18 روبوت دردشة خاص بشركة آبل يشبه ChatGPT، فقد ورد أن آبل أجرت مناقشات مع شركات مثل: OpenAI وجوجل و Baidu الصينية حول شراكات لإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ مما قد يؤدي إلى إدماج روبوتات الدردشة التابعة لهذه الشركات في نظام iOS 18، ومع ذلك فإن خطط آبل حول هذا الموضوع غير واضحة تمامًا.

يُشاع أن مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة ستُضاف إلى المساعد الصوتي سيري، وبعض التطبيقات المدمجة في هواتف آيفون، ومنها: Spotlight و Shortcuts و Apple Music وتطبيق الرسائل، وتطبيق الصحة (Health)، وغيرها.

قد تكون بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي القادمة حصرية لطرز iPhone 16 Pro التي يُشاع أنها ستتضمن محركًا عصبيًا أكثر تقدمًا بنحو ملحوظ من الإصدارات السابقة.

2- شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص:

أفاد موقع MacRumors أن iOS 18 سيسمح لمُستخدمي آيفون بوضع أيقونات التطبيقات في أي مكان في الشاشة الرئيسية (Home Screen). وهذا يعني إمكانية ترك مساحات وأعمدة وصفوف فارغة بين أيقونات التطبيقات.

هذه المزية متاحة في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وفي الوقت الحالي تخطط آبل لإحضارها إلى هواتف آيفون. ويمكن لمستخدمي آيفون بالفعل تخصيص الشاشة الرئيسية لكن بدرجة محدودة، ومن المُتوقع أن يتضمن iOS 18 خيارات تخصيص إضافية تتجاوز ترتيب الأيقونات كجزء من أكبر تجديد للشاشة الرئيسية منذ سنوات.

3- مزايا جديدة في تطبيق خرائط آبل:

كشف موقع MacRumors عن ميزتين جديدتين مُحتملتين قادمتين إلى خرائط آبل مع إصدار iOS 18، وهما: المسارات المخصصة والخرائط الطبوغرافية.

مع مزية المسارات المخصصة، سيتمكن مستخدمو خرائط آبل من اختيار طرق محددة في أثناء التنقل لأسباب مختلفة مثل: وجود المناظر الخلابة في طريق معين، وغير ذلك، ومن المُتوقع أن تكون هذه المزية متاحة في الولايات المتحدة فقط عند الإطلاق، ثم تتوسع تدريجيًا.

وأما الخرائط الطبوغرافية فقد ظهرت أول مرة في ساعة آبل العام الماضي مع تحديث watchOS 10، لذلك من المُحتمل توسيع المزية لتشمل هواتف آيفون وحواسيب ماك مع تحديثات iOS 18 و macOS 15.

تتضمن هذه الخرائط مجموعة من التفاصيل الدقيقة حول التضاريس الجغرافية، وتُظهر ارتفاعات النقاط بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لمستوى ثابت، وتُستخدم الألوان في هذه الخرائط لتحديد تفاصيلها بوضوح.

4- دعم معيار RCS في تطبيق الرسائل:

في نوفمبر 2023، أعلنت شركة آبل أنها ستدعم معيار المراسلة RCS في تطبيق الرسائل في هواتف آيفون في عام 2024، لذلك من المُحتمل أن تأتي هذه المزية مع تحديث iOS 18. وسيؤدي دعم معيار RCS إلى التحسينات التالية في تجربة المراسلة بين هواتف آيفون وأجهزة أندرويد:

إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة.

تحسين التشفير مقارنة بالرسائل النصية القصيرة SMS.

إمكانية إرسال الرسائل عبر اتصال الواي فاي بين هواتف آيفون وهواتف أندرويد.

إمكانية إرسال الرسائل الصوتية والملفات الكبيرة الحجم.