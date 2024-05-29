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"أوبر" ستطلق خدمات للرحلات البحرية في باريس تزامنا مع الأولمبياد

منذ ساعة واحدة
أوبر

أوبر

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كشفت شركة أوبر تكنولوجيز للنقل اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، النقاب عن مجموعة من الإجراءات منها شراكة لتقديم رحلات بحرية في نهر السين إذ تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد مع استضافة العاصمة الفرنسية باريس لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

وستقدم المنصة خدمة “أوبر كروزس” مجانا من 12 يوليو تموز وحتى الثالث من أغسطس آب، ويمكن للعملاء أيضا حجز رحلة ليوم واحد تتضمن تذوق الشمبانيا من خلال خدمة “أوبر بابلز” التي ستطلقها.

وتخطط أوبر أيضا لضخ استثمار “كبير” في دعم إجراءات تحفيزية للسائقين وخصومات للركاب. ولم تكشف الشركة عن المبلغ الذي تستثمره في هذه المبادرات.

    المصدر :
  • رويترز

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