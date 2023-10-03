أوليفون تطلق حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة أوليفون (Ulefone) الحاسوب اللوحي Armor Pad Lite الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بحماية ضد الماء والغبار والسقوط وفقا لفئات الحماية IP68 وIP69K و MIL-STD-810H.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي Armor Pad Lite يأتي بشاشة قياس 8 بوصة وبدقة وضوح 1280 × 800 بيكسل، بينما يبلغ الحد الأقصى للسطوع 500 قنديلة/م².

ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد بحجمه المدمج؛ حيث يأتي بأبعاد 8ر128 × 213 ملم، بينما يبلغ سمكه 14 ملم.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي المعالج MediaTek MT8766، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، كما يعتمد الجهاز على الإصدار Go من نظام التشغيل Android 13.

ويدعم الحاسوب اللوحي تقنية NFC وأنظمة GPS وGlonass وBeidou وGalileo، بالإضافة إلى شبكة WiFi وتقنية Bluetooth.

وتم تجهيز الحاسوب بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مع بطارية سعة 7650 مللي أمبير ساعة.

ويشتمل الحاسوب اللوحي Armor Pad Lite الجديد على منفذ USB Type C ومنفذ لتوصيل سماعة الرأس.