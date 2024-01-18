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أول رائد فضاء تركي يستعدّ للانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية

منذ 9 دقائق
محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية

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يستعد طيار مقاتل ليصبح أول تركي ينطلق إلى الفضاء في رحلة مع ثلاثة رواد أوروبيين مقررة اليوم الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية، في أحدث بعثة تجارية لشركة أكسيوم سبيس الناشئة في تكساس.

ومن المقرر انطلاق مركبة دراجون لشركة سبيس إكس وعلى متنها الرواد الأربعة فوق صاروخ فالكون 9 في الساعة 4:49 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:49 بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية في رحلة للمحطة تستغرق 36 ساعة.

وتمثل هذه المهمة الرحلة الثالثة من نوعها التي تنظمها شركة أكسيوم، ومقرها هيوستون، خلال عامين. ويعتمد نشاط الشركة على إرسال رواد فضاء ترعاهم حكومات أجنبية ومؤسسات خاصة إلى الفضاء.

وتتحصل الشركة على 55 مليون دولار على الأقل عن الفرد في الرحلة الواحدة.

وتدعو خطط مهمة أكسيوم-3 الطاقم إلى قضاء ما يقرب من 14 يومًا في محطة الفضاء الدولية لإجراء أكثر من 30 تجربة علمية يركز معظمها على آثار رحلات الفضاء على صحة الإنسان.

وفي دلالة رمزية، تعكس المهمة العدد المتزايد من الدول التي تستكشف رحلات السفر للفضاء كوسيلة لتعزيز المكانة العالمية والقوة العسكرية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتدخل تركيا، الطامحة منذ فترة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، النادي الحصري الآخذ في التوسع للدول الزائرة لمحطة الفضاء الدولية بإرسال ألبير غزر أوجي (44 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في القوات الجوية التركية، في أول رحلة فضائية مأهولة لبلاده ضمن مهمة أكسيوم-3.

    المصدر :
  • رويترز

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