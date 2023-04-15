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أول ولاية أمريكية تحظر تيك توك

منذ 6 دقائق
تيك توك

تيك توك

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أقرّت ولاية مونتانا الأميركية، الجمعة، قانوناً يحظر “تيك توك” في خطوة تختبر المساعي الأميركية لتقييد المنصة الشعبية التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية على نطاق أوسع.

وصوّت مجلس النواب في الولاية على القانون بغالبية 54 صوتاً مقابل 43 صوتاً، لكن لا يزال يتعين إقراره من جانب الحاكم الجمهوري لهذه الولاية الواقعة في شمال غربي البلاد، التي يزيد عدد سكانها قليلاً على مليون نسمة.

وأصبحت مونتانا بذلك أول ولاية أميركية تُصدر قانوناً ينص على حظر “تيك توك”. بيد أنه يستبعد أن يتم تطبيق النص بصيغته الحالية، إذ إن الشركة الصينية ستطعن في القرار قضائياً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت ناطقة باسم التطبيق قبل التصويت: «سيتم البت في دستورية هذا النص في المحاكم». كما انتقد مشرعون ديمقراطيون وجهات حقوقية الخطوة، معتبرين أن الانتقادات الموجهة إلى «تيك توك» بشأن خصوصية البيانات تنطبق أيضاً على سائر الشبكات الاجتماعية.

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