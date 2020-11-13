إطلاق أول مركز ابتكار 6G في بريطانيا

ذكرت صحيفة “الدايلي مايل” ان جامعة “سوري” اعلنت اليوم عن إطلاق مركز ابتكار مخصص لجعل الإنترنت عبر الهاتف المحمول من الجيل السادس 6G حقيقة واقعة.

ومن غير المتوقع أن تصبح تقنية الجيل السادس 6G حقيقة واقعة حتى نهاية العقد، لكنها ستحدث ثورة في طريقة تواصلنا، كما يتوقع الخبراء.

ووفقاً لما ذكرته “الدايلي مايل”، هذا المركز هو الثاني من نوعه الذي يتم إنشاؤه في العالم بعد فنلندا، حيث يزعم الباحثون أن إنترنت 6G سيتوسع في السرعات الفائقة للجيل الخامس وسيسمح بتفاعلات افتراضية شبه فورية، ما يسمح للأشخاص بإرسال عناق لأحد أفراد أسرته أو مصافحة زميل عبر الإنترنت.

وقال البروفيسور رحيم تافزولي، مدير مركز الابتكار للجيل السادس: “شبكة #5G تُمكّن الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، وهو عبارة عن فيديو ثلاثي الأبعاد، لذا فإن ما نقوم به في 6G، نجعله رباعي الأبعاد، والبعد الرابع هو حواس الإنسان وجميع المعلومات المحيطة حول الشخص”.

وأضاف البروفسيور: “إذا كنت تريد الانتقال الفوري إلى واقع افتراضي بحواسك، إلى عالم افتراضي وشخصين في عالم افتراضي، افترض أنك في لندن وأنا في جيلدفورد وننتقل فورياً إلى عالم افتراضي، وفي هذا العالم نحن بحاجة إلى التفاعل مع بعضنا البعض، مثل المصافحة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى مزامنة زمنية عالية الجودة، ولم يتم إنشاء هذا الجانب من مزامنة الوقت عالية الجودة كجزء من تقنية 5G”.

ويقول العلماء الذين يقفون وراء المركز، إنه سيركز على هندسة الاتصالات المتقدمة التي تجمع العالم المادي مع العالم الافتراضي المتقدم، ويمكن أن يكون لهذا آثار كبيرة على الرعاية الصحية، ما يسمح للأطباء العناية بالمرضى على الرغم من عدم وجودهم معهم، وسيسمح أيضاً بعقد اجتماعات افتراضية حقيقية، حيث يجلس الأعضاء حول طاولة باستخدام التكنولوجيا.