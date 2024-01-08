إطلاق صاروخ فولكان الجديد لإرسال مركبة خاصة إلى سطح القمر

توجهت مركبة هبوط آلية صنعتها شركة خاصة إلى القمر اليوم الاثنين، في إطار أول محاولة أمريكية للقيام بهبوط سلس على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، بعد إطلاقها إلى الفضاء على متن صاروخ فولكان الجديد الذي تم تدشينه في مشروع مشترك بين بوينج ولوكهيد مارتن.

وانطلقت مركبة الهبوط القمرية بيريجرين التابعة لشركة الروبوتات الفضائية أستروبوتيك إلى الفضاء في الساعة 2:18 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في أول رحلة لفولكان، وهو صاروخ قوي كان قيد التطوير لمدة عقد من الزمن من قبل مشروع يونايتد لونش أليانس الخاص ببوينح ولوكهيد مارتن.

وإذا سارت الأمور على ما يرام فستقوم بيريجرين بأول هبوط سلس للولايات المتحدة على سطح القمر منذ هبوط أبولو الأخير في عام 1972، وأول هبوط على سطح القمر على الإطلاق من قبل شركة خاصة في إنجاز اعتبر بعيد المنال في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تهبط بيريجرين على سطح القمر يوم 23 فبراير شباط وعلى متنها حمولات علمية ستسعى إلى جمع بيانات حول سطح القمر قبل المهام البشرية المخطط لها في المستقبل.

وإطلاق فولكان، الذي يبلغ طوله 60 مترا والمزود بمحركات من صنع شركة بلو أوريجن التي أسسها جيف بيزوس، خطوة مهمة لشركة يونايتد لونش أليانس التي صنعته ليحل محل صاروخها أطلس 5 ومنافسة الصاروخ فالكوس 9 القابل لإعادة الاستخدام التابع لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في سوق إطلاق الأقمار الصناعية.