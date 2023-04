إطلاق وحدة معالجة الرسوم المثالية "RTX 4070"

كشفت شركة (إنفيديا) NVIDIA عن وحدة معالجة الرسوم (جيفورس آر تي إكس 4070) GeForce RTX 4070 بمواصفات مثالية وسعر يبدأ من 599 دولار أمريكي

وأوضحت الشركة ان أن وحدة المعالجة الرسومية الجديدة تعتبر أحدث إضافاتها إلى مجموعة RTX40.

وتنضم الوحدة الجديدة إلى كل من RTX 4090، و RTX 4080، و RTX 4070Ti لتقدم أحدث تقنيات إنفيديا للاعبين وصانعي المحتوى حول العالم.

وقالت الشركة إن GeForce RTX 4070 تمثل وحدة معالجة الرسوم المثالية بفضل دقة قدرها 1440 بكسل في ممارسة الألعاب وتمكين العاملين في مجال البث وصنع المحتوى من تسريع العمل والابتكار بفضل تقنيات RTX وأدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تستفيد GeForce RTX 4070 من منصة NVIDIA RTX التي تتضمن NVIDIA DLSS 3، و NVIDIA Reflex، وأقراص NVIDIA Game Ready، و RTX Video Super Resolution، وغيرها الكثير.

وبفضل DLSS 3 فإن هذه الوحدة أسرع بنسبة 170 في المئة مقارنةً بالجيل السابق RTX 3070Ti الذي يستخدم DLSS 2، وأسرع بنسبة 20 في المئة بالمتوسط في الألعاب التقليدية، كما تقلل متوسط استهلاك الطاقة في الألعاب بنسبة 23 في المئة.

وبدأت إنفيديا طرح بطاقات الرسوم GeForce RTX 4070 اعتبارًا من 13 نيسان/ أبريل بتصميم Founders Edition من إنفيديا لدى مجموعة مختارة من منافذ البيع، إلى جانب اللوحات المتخصصة والطرازات الإضافية من نخبة من المزودين، مثل: أسوس، و Colorful، و Gainward، و GALAX، و GIGABYTE، و INNO3D، و KFA2، و MSI، و Palit، و PNY، و ZOTAC.

كما تتوفر بطاقات الرسوم RTX 4070 للحواسيب المكتبية من كبرى الشركات حول العالم.

ولمدة محدودة، يحصل اللاعبون الذين يشترون بطاقات الرسوم وأجهزة الحاسوب المكتبية GeForce RTX 4090، و 4080، و 4070Ti، و 4070 من الآن وحتى 8 أيار/ مايو المقبل على Overwatch 2 Ultimate Battle Pass بالإضافة إلى 1,000 عملة للعبة Overwatch 2 قيمتها 40 دولارًا.

NVIDIA Remix Runtime لإعادة ابتكار ألعاب DirectX الكلاسيكية

وأعلنت إنفيديا كذلك عن توفر جزء مهم من منصتها RTX Remix كمصدر مفتوح. ويذكر أن RTX Remix جزء من حزمة تطبيقات NVIDIA Studio. وتتألف من مكونين رئيسيين يعملان معًا للمساعدة في إعادة إنتاج ألعاب الحاسوب الكلاسيكية: وهما مجموعة أدوات RTX Remix التي ستتوفر قريبًا، وتطبيق RTX Remix Runtime لزمن التشغيل والمتوفر الآن للتحميل من GitHub.

ويعمل RTX Remix runtime على تسجيل مشهد للعبة واستبدال عناصره عند إعادة التشغيل أثناء تطبيق تقنيات RTX على اللعبة، مثل: تتبع المسار، و DLSS 3، و Reflex.

ولأن مهارات التعديل تلك تزدهر ضمن المجتمعات المتخصصة، فإن توفير RTX Remix runtime بمصدر مفتوح سيساعد في تمكين مطوري التعديل في تحسين التوافق والتوسع في عملهم ليشمل مزيدًا من ألعاب الحاسوب الكلاسيكية، بالإضافة إلى أنواع التعديل التي يمكن إجراؤها عند إطلاق مجموعة أدوات صانعي المحتوى من RTX Remix.

وبالإضافة لما سبق، أعلنت إنفيديا أن لعبة Counter-Strike 2 المرتقبة ستتمتع بدعم NVIDIA Reflex لضمان أقل قدر ممكن من التأخير في تلك اللعبة التنافسية.

وبهذا تنضم NVIDIA Reflex إلى قائمة طويلة من الألعاب التي تستفيد من تقنيات NVIDIA Reflex ومنها ألعاب شهيرة وناجحة، مثل: Apex Legends، و Call of Duty: Warzone 2، و Destiny 2، و Escape from Tarkov، و Fortnite، و Overwatch 2، و Rainbow Six Siege، و Valorant.