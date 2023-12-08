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الرئيسة التنفيذية: أكثر من 10 مليون اشتركوا في إكس هذا الشهر

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2023 7:51 صباحًا
منصة "إكس"

منصة "إكس"

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أعلنت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة إكس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي أمس الخميس، أن أكثر من عشرة ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقا باسم تويتر، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ولم يتسن بعد الوصول إلى إكس، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر كانون الأول بالمتوسط ​​أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.

وقال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك في يوليو تموز إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهريا.

وأعلنت عدة شركات مثل أبل وديزني ووارنر براذرز دسكفري وباراماونت جلوبال الشهر الماضي أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتا على إكس.

ووجه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

    المصدر :
  • رويترز

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