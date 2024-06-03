إليك مجموعة من النصائح لاختيار واستخدام VPN بفعالية

الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) هي تقنية تتيح للمستخدمين إنشاء اتصال آمن ومشفر بين أجهزتهم والإنترنت عبر نفق خاص. يتم استخدام VPN لتوفير الخصوصية والأمان عند الاتصال بالإنترنت، ولتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى المحظور في بعض المناطق . حسب الموقع الرسمي لشركة كاسبرسكي المتخصصة في مجال الأمن السيبراني

من أهم النصائح لاختيار واستخدام VPN بفعالية:

أولاً اختيار مزود VPN جيد مع مراعاة الآتي:

سياسة عدم السجلات: اختر مزودًا لا يحتفظ بسجلات نشاطك على الإنترنت لضمان سرية بياناتك.

قوة التشفير: ابحث عن بروتوكولات تشفير قوية (مثل AES-256) لحماية بياناتك.

مواقع الخوادم: اختر مزودًا يحتوي على خوادم في مختلف البلدان للوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا.

السرعة والأداء:اختبر سرعة VPN قبل الالتزام.

اليك أفضل مزودي VPN في عام 2024

Nord VPN

معروف بسرعته المذهلة، كما يقدم أدوات حظر الإعلانات وحزمة مكافحة الفيروسات.

Express VPN: تطبيقات سهلة الاستخدام وتصقيل ممتاز يجعل Express VPN خيارًا قويًا.

Surf shark:خيار اقتصادي مع اتصالات متزامنة غير محدودة وميزات أمان قوية.

ثانيًا: فهم نموذج التهديد الخاص بك

من أهم الارشادات لاستخدام VPN، هو تحديد طبيعة استخدامك:

عاشق الخصوصيةإذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية، ركز على التمويه والتشفير.

المسافر المتكررالوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أثناء السفر.

اللاعب تقليل التأخير، والحماية من هجمات DDoS، والوصول إلى خوادم الألعاب في جميع أنحاء العالم.

ثالثًا: تجنب الأخطاء الشائعة في الاستخدام

قد يكون هناك خطأ شائع أو يظنه البعض بسيطًا ولكنه قد يكلفك الكثير.

في عالم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، يمكن أن تكون الأخطاء مكلفة. وبحسب موقع Techradar إليك بعض النصائح لتجنب هذه الأخطاء الشائعة:

1: الافتراض أن VPN هو الحلاقة الفضية

يخفي VPN عنوان IP الخاص بك، ولكن سلوكك على الإنترنت لا يزال مهمًا.

تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام ملفات تعريف الارتباط يمكن أن يكشف عن هويتك.

2: إهمال الممارسات الأمانية الأساسية

حافظ على جدار الحماية نشطًا.

قم بتعطيل إعادة الاتصال التلقائي بشبكة Wi-Fi لمنع التعرض العرضي.

استخدم HTTPS للاتصالات الآمنة على المواقع الإلكترونية.

3: تجاهل تسربات DNS

اختبر VPN الخاص بك للتأكد من عدم وجود تسربات وتعامل معها على الفور.

يمكن أن تكشف تسربات DNS عن عنوان IP الحقيقي الخاص بك.

4: استخدام VPNs المجانية

تعرض VPNs المجانية الأمان للخطر.

استثمر في خدمة مدفوعة المصداقية للحصول على حماية أفضل.

5: تجاهل التقسيم المزدوج

استخدم التقسيم المزدوج بحذر.

حافظ على توازن بين الأمان والأداء من خلال توجيه حركة المرور المحددة من خلال VPN.

6: منح الوصول الشبكي الزائد

قم بتقييد حقوق الوصول إلى الموارد الضرورية فقط.

تجنب الإعدادات المفرطة المساهمة في الانتهاكات.

رابعا استخدام بروتوكلات التشفير الحديثة

تأكد من أن VPN الخاص بك يستخدم أحدث بروتوكولات التشفير مثل وفقا لموقع Comparitech

Wire Guard:

الذي يعتمد تبادل مفاتيح عامة بسيطة، تمامًا مثل تبادل مفاتيح SSH. و

IKEv2

وهو بروتكول يتميز بسرعة عالية ومستوي عالي من الأمان من خلال استخدام كمية أقل من موارد وحدة المعالجة المركزية

OpenVPN.

يدعم معظم خوارزميات التشفير المتوافقة مع معايير الصناعة ووظائف التجزئة وتقنيات تشفير المفتاح العام كـMD5 و AES