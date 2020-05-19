“إنستغرام” تطلق خدمة “بزنس” لدعم الأعمال الصغيرة

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أعلنت منصة التراسل المصور “إنستغرام” عن إطلاق خدمة “بزنس” جديدة لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأوضحت “إنستغرام”، وفقا لما نشره موقع “تايمز نيوز ناو”، أن التقنية الجديدة ستدعم أصحاب الأعمال الصغيرة لكي يمنحوا شركاتهم أرضية عمل جديدة في تلك الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب إجراءات الإغلاق العديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وستوفر تلك الخدمات الجديدة عبر إنستغرام توفير رؤية للشركات الصغيرة، وزيادة وصول العملاء لها لتعود أعمالهم إلى المسار الصحيح.

ووفرت من أجل ذلك ملصق يشير إلى أن هذا عبارة عن خدمة تابعة لشركة أعمال صغيرة، وبمجرد الضغط على الملصق سيقدم لكل الناس كل المعلومات الخاصة بذلك النشاط.

أما عن كيفية إضافة هذا الملصق على حسابك عبر إنستغرام والاستفادة من تلك الخدمات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- تلك الميزة ليست متاحة حاليا إلى جميع المستخدمين، بل إلى عدد محدود، فإذا لم تجدها في بلدك عليك الانتظار قليلا لحين وصول الخدمة إليها.

2- لكي تصبح الميزات وتحديثاتها نافذة المفعول، تحتاج إلى تسجيل الخروج من حسابك على إنستغرام وتسجيل الدخول مرة أخرى، وإذا لم ينجح ذلك عليك إزالة التطبيق وتثبيته مرة أخرى.

3- إذا لم ينجح إدراج الملصق، يمكنك الإبلاغ عن وجود مشكلة في حسابك. كل ما عليك الانتقال إلى صفحتك الشخصية والنقر على الإعدادات، ثم المساعدة، ثم خيار الإبلاغ عن مشكلة، وتتبع الإرشادات المذكورة في الشاشة.