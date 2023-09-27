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إيران تتمكن من إطلاق ثالث قمر صناعي في المدار بنجاح

منذ 13 دقيقة
الفضاء- تعبيرية

الفضاء- تعبيرية

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور قوله إن الحرس الثوري تمكن من إطلاق ثالث قمر صناعي عسكري بنجاح إلى مداره اليوم الأربعاء 27\9\2023.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن قمر التصوير الصناعي نور 3 وصل لمدار على ارتفاع 450 كيلومترا فوق سطح الأرض وانطلق على ثلاث مراحل على متن حامل الأقمار الصناعية قاصد، الذي أطلق سابقه نور 2 في 2022.

ويقول الجيش الأمريكي إن ذات تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي استُخدمت لوضع القمرين الصناعيين في مدارهما قد تسمح لطهران بإطلاق أسلحة طويلة المدى بما قد يشمل رؤوسا حربية نووية.

وتنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة عن أن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية، قائلة إنها لم تسع أبدا لتطوير أسلحة نووية.

ولدى إيران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط. ومنيت العديد من محاولات إطلاق أقمار صناعية في السنوات القليلة الماضية بالفشل بسبب مشكلات فنية.

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