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إيران تقول إنها أطلقت بنجاح ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

منذ 5 دقائق
أقمار صناعية

أقمار صناعية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية الأحد باستخدام صاروخ سيمرج الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.

وأضافت التقارير أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كيلوغراما بينما يزن الآخران عشرة كيلوجرامات لكل منهما.

وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترا عن الأرض.

وأشارت التقارير إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.

والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم “مهدا” وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية ومصمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرج في إيصال شحنات متعددة للفضاء.

وأطلقت إيران القمر الصناعي “ثريا” إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.

ورفضت إيران أمس السبت 27\1\2024 تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الصناعي ثريا وقالت إن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.

    المصدر :
  • رويترز

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