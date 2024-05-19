الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيلون ماسك يصل إلى بالي في إندونيسيا لإطلاق خدمة ستارلينك للإنترنت

منذ 3 ساعات
A A A
طباعة المقال

 وصل الملياردير إيلون ماسك اليوم الأحد إلى جزيرة بالي الإندونيسية استعدادا للإطلاق المزمع لخدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس والتي تأمل الحكومة الإندونيسية أن توسع انتشار الإنترنت والخدمات الصحية إلى المناطق النائية من البلاد.

وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي صباح اليوم، قائلا إنهما سيناقشان العديد من أوجه التعاون المهمة بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك وفقا لمنشور على صفحته على إنستجرام.

وأضاف أن الاستفادة المتساوية من خدمات الإنترنت عبر إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 270 مليون شخص يعيشون في ثلاث مناطق زمنية سيمكن الناس في المناطق النائية من الاستمتاع بنفس سرعة الإنترنت التي يحظى بها من يعيشون في المناطق الحضرية.

وقال ماسك، رئيس شركتي سبيس إكس وتسلا، إنه سيطلق خدمة ستارلينك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مركز صحي مجتمعي في دينباسار عاصمة بالي بعد ظهر اليوم الأحد.

وستصبح إندونيسيا ثالث دولة في جنوب شرق آسيا تستمتع بخدمات ستارلينك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

باحث مستقيل من ChatGPT: بناء آلات أكثر ذكاءً من الإنسان هو مسعى خطير بطبيعته
هاتف آيفون 2025.. اليكم سعره وحجمه
تطبيق تيكتوك
TikTok يُجهز لإطلاق ميزة جديدة ما هي؟

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
حادث سير (تعبيرية)
حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!