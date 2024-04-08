"إيلون ماسك" يعلن موعد الكشف عن سيارة "روبوتاكسي" المرتقبة

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الكشف عن سيارتهم ذاتية القيادة المرتقبة “روبوتاكسي” سيكون في 8 أغسطس/آب المقبل.

هذه الخطوة تأتي بعد إلغاء الشركة خططها لتصنيع سيارة كهربائية بأسعار معقولة في حدود 25 ألف دولار، حسب تقرير من وكالة رويترز.

ماسك طرح فكرة تصنيع سيارة تسلا ذاتية القيادة منذ فترة طويلة، وحتى عرض سيارة مغطاة بالكامل خلال حدث العام الماضي 2023، وذلك كجزء من الخطة الرئيسية للشركة.

ويتوقع ماسك أن يكون بإمكان مالكي سيارات تسلا جني الأرباح من توصيل الركاب باستخدام سياراتهم، وهذا ما يعرف بـ “شبكة تسلا”.

مع ذلك، يواجه ماسك وشركته تسلا انتقادات حادة من المنتقدين الذين يرون أن تقنية القيادة الذاتية في سيارات تسلا غير موثوقة، حيث وقعت المئات من حوادث التصادم ووفيات مرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية في سيارات تسلا.

ويحقق الآن المسؤولون الحكوميون في فعالية هذه التقنية في سيارات الشركة.

باختصار، تسعى شركة تسلا إلى إطلاق سيارة ذاتية القيادة “روبوتاكسي” قريبًا، وذلك بعد تحول استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على التقنيات المتقدمة للقيادة الذاتية بدلاً من تصنيع سيارات بأسعار معقولة.