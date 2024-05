إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!

حذر الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لمنصة “إكس” من انتهاكات خطيرة للخصوصية لمستخدمي تطبيق التواصل العالمي “واتساب”.

ووفقاً لمزاعم ماسك، فإن تطبيق واتساب للمراسلة ينقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام وكل ليلة، مشيراً أيضاً إلى أن بعض المستخدمين ما زالوا يعتقدون أن التطبيق آمن.

وأوضح مقطع فيديو شاركه ماسك في تغريدته، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين حتى ليلاً في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

WhatsApp exports your user data every night.

Some people still think it is secure. https://t.co/LxDs7t7HSv

— Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2024