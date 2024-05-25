إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!

حذر الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لمنصة “إكس” من انتهاكات خطيرة للخصوصية لمستخدمي تطبيق التواصل العالمي “واتساب”.

ووفقاً لمزاعم ماسك، فإن تطبيق واتساب للمراسلة ينقل بيانات المستخدمين الخاصة بانتظام وكل ليلة، مشيراً أيضاً إلى أن بعض المستخدمين ما زالوا يعتقدون أن التطبيق آمن.

وأوضح مقطع فيديو شاركه ماسك في تغريدته، أن واتساب يقوم بتنشيط ميكروفونات هواتف المستخدمين حتى ليلاً في غرف نومهم لنقل كل هذه البيانات المشفرة إلى خوادم الشركة.

WhatsApp exports your user data every night. Some people still think it is secure. https://t.co/LxDs7t7HSv — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2024

وانقسمت الآراء حول هذه المسألة حيث شارك العديد من الأشخاص مخاوف ماسك، بينما شكك الكثير من مستخدمي “إكس” وبعض الشخصيات المؤثرة الرئيسية في مجال العملات المشفرة في حقيقية هذه المخاوف.

فيما تساءل البعض من مستخدمي “إكس” الآخرين أيضاً ماسك في التعليقات عما إذا كان لديه دليل قاطع على قيام واتساب بتسريب البيانات الشخصية للمستخدمين مثل الصور والمكالمات والرسائل النصية والرسائل الصوتية.

وكان من بينهم رجل الأعمال جون كارماك الذي لديه مليون متابع على “إكس”.

في المقابل أيد الكثيرون ماسك وشاركوه مخاوفه.

بدوره شكك غابور جورباك، المستشار الاستراتيجي لشركة Tether وVanEck، في كلمات ماسك، مشيراً إلى حقيقة أن جميع الرسائل على واتساب من المفترض أن تكون محمية بالتشفير الشامل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علق مالك “إكس” والرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس على ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي قدمتها مايكروسوفت.

وقدمت الشركة برنامج Recall المدمج في مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها والمسمى Co-Pilot.

وتم تصميم Recall لالتقاط لقطات شاشة منتظمة لجميع أنشطة المستخدم على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ووفقاً للتوضيح الذي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، فقد يرغب المستخدمون لاحقاً في البحث خلال لقطات الشاشة تلك لتذكر ما كانوا يفعلونه على أجهزتهم سابقاً.