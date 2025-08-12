الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل بتهمة خرق قوانين مكافحة الاحتكار

منذ 45 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أمس الاثنين إن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي إكس إيه.آي ستتخذ إجراءات قضائية ضد شركة أبل، متهما إياها بخرق لوائح مكافحة الاحتكار في إدارة تصنيفات متجر تطبيقات أبل.

وقال ماسك في منشور على إكس “تتصرف أبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير (شركة) أوبن إيه.آي الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لمكافحة الاحتكار”.

ولم يقدم ماسك أدلة تدعم اتهامه. ولم ترد أبل وأوبن إيه.آي وإكس إيه.آي بعد على طلبات رويترز للتعليق.

ويحتل روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي التابع لأوبن إيه.آي المركز الأول حاليا في قسم “أفضل التطبيقات المجانية” في متجر التطبيقات لأجهزة آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق جروك المملوك لإكس إيه.آي المركز الخامس، ويحتل روبوت الدردشة جيميناي لجوجل المركز 57.

ويتصدر تشات جي.بي.تي الترتيب أيضا في متجر تطبيقات جوجل بلاي وفقا لبيانات شركة سينسور تاور.

وترتبط أبل بشراكة مع أوبن إيه.آي تدمج بموجبها تشات جي.بي.تي في أجهزتها.

