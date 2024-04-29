الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ابتكار غريب.. أول كلب آلي في العالم يحمل قاذفا للهب

منذ 28 دقيقة
كلب آلي قاذف للهب

كلب آلي قاذف للهب

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة Throwflame عن أول كلب آلي يحمل قاذفًا للهب في العالم، في خطوة غريبة بعض الشيء.

ويعد Thermonator روبوتًا رباعي الأرجل يحمل على ظهره قاذف لهب من شركة Throwflame، ويبدو أن المستخدمين سيتحكمون في الروبوت بواسطة وحدة تحكم متصلة بهواتفهم الذكية مثل Backbone.

ويستخدم الروبوت كاميرات مدمجة لتقدم للمستخدم منظور الشخص الأول، في حين تسمح له مستشعرات LiDAR برسم خريطة للمنطقة المحيطة به وبذلك يتجنب العقبات التي يمكن أن يصطدم بها.

والأمر الذي تأمل شركة Throwflame أن يلفت انتباه الجميع حقًا، هو قاذف اللهب ARC الموجود على ظهر Thermonator. وبوجود شاحن سريع، يمكن لمستخدمي هذا الكلب الآلي إشعال النار في أي مكان من حولهم لمدة ساعة في كل مرة مع مدى يصل إلى 30 قدمًا.

ووفقًا للشركة، يعمل قاذف اللهب بمادة البنزين أو النابالم، وكلاهما متوفر للشراء في موقع Throwflame الإلكتروني، ويمكن تشغيله باستخدام الهواتف الذكية من مسافة تصل إلى 350 قدمًا.

وتزعم شركة Throwflame أن كلبها الآلي القاذف للهب موجه إلى قطاعات عامة وخاصة ومنها: إدارة مكافحة الحرائق والوقاية منها، وإدارة الأعمال الزراعية، ومنظمات الحفاظ على البيئة، وشركات إزالة الثلج والجليد، واستديوهات المؤثرات الخاصة.

والآن، أصبح بإمكان أي شخص يملك مبلغًا وقدره 9420 دولارًا أن يشتري الكلب الآلي Thermonator من موقع Throwflame الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تتحدث عن رخص لاستخدام الكلب الآلي أو وجود قيود فعلية تحد من مجال انتشاره.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

هاتف آيفون
5 مزايا لم تكن تعرفها من قبل عن تطبيق الكاميرا في آيفون!
الذكاء الاصطناعي - تعبيرية
كيف يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التسويق؟
بـ 28 مليون مستخدم.. "ثريدز" يتفوق على "إكس"

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
طائرة في السماء
فيديو.. طائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها وترتد عاليا
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين