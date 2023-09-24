اتفاق جديد لشركة فورد يضمن استمرارها في كندا

قالت نقابة العمال الكندية (يونيفور)، الأحد، إن أعضاءها صوتوا لصالح التصديق على عقد جديد مع شركة فورد موتور وهو ما يمثل ارتياحا لشركة صناعة السيارات الأمريكية التي تخوض‭‭‭ ‬‬‬نزاعا منفصلا مع نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة على مطالب تحسين الأجور والمزايا.

وقالت يونيفور، التي تمثل نحو 5600 عامل كندي في صناعة السيارات، إن أعضاءها في فورد صادقوا على اتفاقية جماعية جديدة مدتها ثلاث سنوات.

وعرضت شركة فورد على أعضاء النقابة أن ترفع الأجور بنسبة تصل إلى 25 بالمئة في العقد الجديد. وتنص الاتفاقية على زيادة الأجور عشرة بالمئة في السنة الأولى، واثنين بالمئة في السنة الثانية، وثلاثة بالمئة في السنة الثالثة، ومكافأة لجميع موظفي الشركة على الإنتاج والجودة قدرها عشرة آلاف دولار.

وتوصلت شركة صناعة السيارات في ديترويت إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي، مما حال دون وقوع إضرابات في مصانعها بكندا. وأعلنت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة يوم الجمعة توسيع إضراباتها ضد شركات جنرال موتورز وستيلانتس.

وقالت النقابة الأمريكية إنها أحرزت تقدما حقيقيا في المحادثات مع شركة فورد، لكن عمالها سيظلون مضربين عن العمل في مصنع التجميع التابع للشركة في واين بولاية ميشيجان.

وكانت يونيفور قد طلبت من فورد تحسين الأجور ومعاشات التقاعد ودعم العمال خلال التحول إلى السيارات الكهربائية، وكذلك ضخ مزيد من الاستثمارات. ولم تتوصل النقابة بعد إلى اتفاق مع ستيلانتس وجنرال موتورز لتجنب الإضرابات في منشآتهما الكندية.

ويشمل اتفاق فورد الجديد أعضاء يونيفور في مصانع الشركة في أونتاريو، بالإضافة إلى مراكز توزيع قطع الغيار في براماليا وباريس وأونتاريو وألبرتا.