ارتفاع جماعي في أسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

سجلت أسعار العملات الرقمية ارتفاعا جماعيا في قيمتها خلال تداولات اليوم الأربعاء 29 مارس/آذار، بقيادة بيتكوين.

وجاء ذلك بعد أن شهد السوق خلال الأيام الماضية تأرجحا بعد بداية أسبوع مخيب، على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة الصادر من البنك المركزي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.16 تريليون دولار.

في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 41.37 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 مارس/ آذار بنسبة 2.15% إلى 28,405.94 دولار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 548.41 مليار دولار.

وارتفع أيضا حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 43.78% إلى 18.08 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة فقدت عملة بيتكوين نحو 2.74% من قيمتها.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.88% اليوم ليصل إلى 1791.07 دولار.

أيضا ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.94% ليسجل 313.12 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 11.18% من قيمته ليسجل 0.53989 دولار.

كما زاد سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 7.68% ليبلغ 0.3772 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 3.55% ليصل إلى مستوى 0.075199 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 5.65% ليصل إلى 6.191 دولار.