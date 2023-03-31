الجمعة 9 رمضان 1444 ﻫ - 31 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ازمة علمية جديدة بحلول 2050.. ما علاقة ذوبان الجليد فى القطب الجنوبي؟

منذ 32 دقيقة
القارة القطبية الجنوبية

القارة القطبية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

سيؤدي ذوبان الجليد حول القارة القطبية الجنوبية إلى حدوث تباطؤ سريع لتيار عالمي كبير في أعماق المحيطات بحلول عام 2050، وذلك يمكن أن يكون له آثار مدمرة على صحة المحيطات وشبكة الغذاء البحري، حيث كشفت دراسة استرالية جديدة إلى أنه قد يغير مناخ العالم لعدة قرون ويسرع من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يحذر العلماء من أنه إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عند مستوياتها الحالية، فإن التيار في أعمق أجزاء المحيط يمكن أن يتباطأ بنسبة 40% في غضون 30 عامًا فقط.

كما أن التأثير الضار من شأنه أن يحرم الحياة البحرية من العناصر الغذائية الحيوية، ويغير أنماط الطقس ويزيد من مستويات سطح البحر.

وقال فريق من الباحثين الأستراليين إن الانبعاثات ستحتاج إلى الانخفاض بسرعة هذا العقد لتجنب هذه العواقب الوخيمة المحتملة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فقد تنقرض المزيد من الحياة البحرية، وسيكافح المحيط لامتصاص الحرارة والاحتفاظ بها، وسيتسارع فقدان الجليد أكثر.

وعلق الدكتور ستيف رينتول، عالم المحيطات والخبير في المحيط الجنوبي في منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية التابعة للحكومة الأسترالية: “من هنا تأتي الحاجة الملحة.. هذه التغييرات لا رجوع عنها في النطاقات الزمنية لقرون عديدة.”

وقال الدكتور رينتول، الذي أمضى حياته المهنية في دراسة كيفية تأثير المحيط الجنوبي حول القارة القطبية الجنوبية على أنظمة الأرض، إن النمذجة الجديدة كانت أكثر تعقيدًا من أي عمل سابق كان يركز على القارة القطبية الجنوبية، وأضاف أن هذا يمنح العلماء مزيدًا من الثقة في توقعاتهم، وتظهر المحاكاة تباطؤًا في دوران الانقلاب، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسرعة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    يوتيوب
    لماذا "يوتيوب" ليست منصة للتواصل الاجتماعي؟.. اليكم السبب
    الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
    ماسك يحذر.. أوقفوا تطوير الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان!
    الذكاء الاصطناعي بات يحتل مكانة متقدمة التطور التقني
    غولدمان ساكس: الذكاء الاصطناعي يهدد ربع الوظائف في أمريكا وبريطانيا!

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    بالصورة.. تحذير من زلزال شديد القوّة قد يضرب هذه المنطقة!
    من كواليس تصوير المسلسل الرمضاني الحاج إكسلانس
    شتائم وعبارات بذيئة.. فيديو صادم لفنان مصري مشهور خلال التصوير!
    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام