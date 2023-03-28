"اشتر الآن وادفع لاحقا".. خدمة جديدة من شركة "آبل" في الولايات المتحدة

دشنت شركة أبل الثلاثاء خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” في الولايات المتحدة بما سيسمح للمستهلكين بدفع ثمن المشتريات على فترات زمنية.

وقالت الشركة إن خدمة “أبل باي ليتر” ستسمح للمستخدمين بتقسيم ثمن المشتريات إلى أربع مدفوعات على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم.

وذكرت أنه يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض تتراوح بين 50 وألف دولار يمكن استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت وعبر التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع قبول التجار خدمة “أبل باي”.

وأضافت الشركة أن أكثر من 85 بالمئة من تجار التجزئة في الولايات المتحدة قبلوا هذه الخدمة.

وانخفضت أسهم شركة أفيرم هولدينجز لخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” بأكثر من سبعة بالمئة، في حين تراجعت أسهم باي بال 1.5 في المئة في منتصف التعاملات.

وأوضحت الشركة أنه يمكن الحصول على خدمة “أبل باي” عبر برنامج ماستركارد للأقساط، مضيفة أن بنك جولدمان ساكس هو الذي سيصدر بيانات بطاقات الدفع من ماستركارد.

وستبدأ الشركة في دعوة بعض المستخدمين للدخول على نسخة من خدمة “أبل باي ليتر” قبل إصدارها وتعتزم تقديمها لجميع المستخدمين المؤهلين في الأشهر المقبلة.

وظهر نموذج الأعمال “اشتر الآن وادفع لاحقا” في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة للغاية لكن احتمال الاستمرار في رفعها أثار مخاوف القطاع.

وأعلنت أبل عن خدمة “ادفع لاحقا” في يونيو\حزيران من العام الماضي.