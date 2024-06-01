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اصطفاف الكواكب.. لحظة فريدة تشهدها السماء الكويتية

منذ 21 دقيقة
الكواكب (تعبيرية)

الكواكب (تعبيرية)

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ستشهد سماء الكويت حدث فلكي نادر يوم الإثنين 3 حزيران/يونيو الجاري، حيث ستتصطف ستة كواكب من المجموعة الشمسية بجانب القمر، مما يخلق مشهداً ساحراً يمكن رؤيته بالعين المجردة. ويعد هذا الحدث فرصة استثنائية لعشاق علم الفلك في الكويت للاستمتاع بمراقبة هذه الظاهرة الفلكية النادرة، والتي تشكل لحظة لا تُنسى في عالم السماء والفضاء.

وقال مركز العجيري العلمي الخاص بعلم الفلك، إن سماء الكويت ستشهد فجر الإثنين، ظاهرة فلكية نادرة تعرف باسم “اصطفاف الكواكب”، حيث تصطف كواكب المجموعة الشمسية، عطارد، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون، وراء بعضها، ويكون القمر سابعها.

وأوضح المركز، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت، أنه يمكن لمحبي علم الفلك في البلد الخليجي، مشاهدة اصطفاف الكواكب بالعين المجردة أو باستخدام تلسكوب صغير.

وأوضح المركز أنه سيتاح للراصدين رؤية كواكب عطارد والمريخ والمشتري وزحل، بالعين المجردة، دون الحاجة لأدوات الرصد نظرا لسطوعها على غير المعتاد.

فيما يحتاج هواة الرصد، لتلسكوب كي يتمكنوا من رؤية كوكبي أورانوس ونبتون، كونهما يقعان في مسافة بعيدة وسيظهران بشكل باهت عكس الكواكب الأخرى.

ووجد الإعلان عن تلك الظاهرة صدى واسعا بين الكويتيين، وسط حماس لافت أبداه كثيرون لرصد تلك الظاهرة الفلكية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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