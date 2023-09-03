اكتشافات مثيرة لمركبة Pragyan على سطح القمر

قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إنه تم اكتشاف آثار الكبريت والمعادن في القطب الجنوبي للقمر، بواسطة المركبة الروبوتية التي أرسلتها.

ونقلت تقارير إخبارية عن بيان رسمي صادر عن منظمة أبحاث الفضاء الهندية، التي قالت إن مركبة Pragyan قد أجرت أول قياسات لتركيبة سطح القمر قرب قطبه الجنوبي، وعثرت على آثار لكبريت ومعادن أخرى، مثل الألومنيوم والحديد.

وأشار البيان إلى أن جهاز قياس طيف انبعاث الليزر، الموجود على متن المركبة القمرية التي تم إرسالها خلال البعثة الفضائية Chandrayaan-3، قد قام بإجراء أول قياسات للتركيب العنصري لتربة سطح القمر، بالقرب من قطبه الجنوبي.

ولفت إلى أن هذه القياسات تؤكد بوضوح وجود الكبريت في المنطقة، وهو أمر كان من الصعب تحديده في السابق.

ونوهت التقارير إلى أن جهاز قياس طيف انبعاث الليزر، هو تقنية يتم استخدامها من أجل تحليل تركيبة المواد، وذلك عن طريق تعريضها لنبضات ليزر عالية التركيز.

وأوضحت أنه يتم توجيه هذه النبضة على سطح المادة المراد دراستها، مثل الصخور أو التربة، وهو ما يؤدي إلى إنتاج بلازما، مشيرة إلى أنه بعد تحليل الأطوال الموجية للضوء الناتج، يمكن تحديد نوع المادة التي تعرضت للإشعاع.

ولفتت المنظمة إلى أن التحليلات الأولية قد كشفت أيضاً عن وجود الألومنيوم والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم، على سطح القمر، بالإضافة إلى وجود المنغنيز والسيليكون والأكسجين.

جدير بالذكر أن المركبة الفضائية Pragyan تم إرسالها إلى القمر، كجزء من مهمة Chandrayaan 3 الفضائية، حيث هبطت المركبة على سطح القمر، بفضل منصة الهبوط Vikram، لتبدأ أول مهمة استكشاف لها في 23 أغسطس الماضي.