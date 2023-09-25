اكتشاف ثغرة أمنية في تحديث iOS17.. وآبل تناشد المستخدمين

رغم مرور أيام على إطلاق آبل لهاتفها الجديد “أيفون 15″، ونسخةٍ جديدة من نظام التشغيل iOS17، أعلنت الشركة الأمريكية عن تحديثٍ جديد للنظام بعد اكتشاف ثغرةٍ قد تسمح للمخترقين بالتحكّم بالأجهزة من بعد.

وحثّت الشركة مالكي أجهزة “أبل واتش” و”أيباد” و”أيفون” على تحديث نظام تشغيل أجهزتهم، إذ قالت إن تطبيقًا ضارًّا قد يكون قادرًا على تجاوز إعدادات الأمان الخاصّة بالأجهزة، ووضعت التحديث الجديد في خانة الحماية والأمان.

وفي حين لم تكشف الشركة مزيدًا من التفاصيل عن الثغرات الأمنية، أكّدت أن الفضل باكتشاف الخرق يعود إلى المبرمج بيل ماركزاك من جامعة تورونتو، وإلى مادي ستون من مجموعة “غوغل” لتحليل التهديدات، وهما هيئتان لهما باعٌ طويلة في الكشف عن الثغرات.

وفي إطار متصل، من المقرر أن تكشف “أبل” عن نظام تشغيل macOS Sonoma لأجهزة”ماك” في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويقدم إصدار macOS Sonoma مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك شاشة قفل معاد تصميمها، وأدوات سطح المكتب لسهولة الوصول إلى تحديثات الطقس والتقويمات، وورق الحائط المتحرك الديناميكي، ومجموعة غنية من الشاشات الجديدة وورق الحائط، ودعم البريد الصوتي للفيديو FaceTime، وملفات تعريف Safari، وتحسينات للتصحيح التلقائي، و العديد من الميزات الأخرى.