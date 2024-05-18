السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف مثير.. فوائد جديدة لحقنة التنحيف تدهش العلماء

منذ دقيقتين
حقنة التنحيف - تعبيرية

حقنة التنحيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

مع تزايد استخدام عقار “مونجارو” في علاج السمنة، تظهر الآن نتائج دراسات تشير إلى فعاليته في معالجة مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم، مما يفتح آفاقا جديدة للاستخدام الطبي لهذا الدواء المبتكر. حسب ما أفادت به الشركة المصنعة.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى زيادة فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

بعد إجراء دراستين على البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة ومتلازمة فرط نشاط الغدة الدرقية المتوسطة إلى الشديدة، قالت الشركة المصنعة لـ “مونجارو” إنه يمكن أن يقلل عدد المرات التي يتوقف فيها الناس عن التنفس أثناء نومهم.

مونجارو
*مادتها الفعالة تسمى “تيرزباتيد”.
*تم تطويرها في الأصل كعلاج لمرض السكري من النوع الثاني.
*تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يجعلها علاجا فعالا للسمنة عند استخدامه جنبا إلى جنب مع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

بحيرة "فوستوك"
رحلة إلى العمق.. مشروع روسي لاستكشاف الحياة الغامضة في جليد القارة الجنوبية
أضواء الشفق تسطع في سماء أمريكا اللاتينية بعد عاصفة شمسية
شفق قطبي مبهر يخفي تهديدات خطيرة.. تعرّف على التدابير الوقائية
قطع من السكر - تعبيرية
سكر بلا مخاطر.. بروتين البرازين الحلو يستعد ليغزو الأسواق العالمية

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!
عنصر من شعبة المعلومات
قتله قرب المسجد وقبل صلاة الجمعة.. والسبب صادم!