الإمارات تطلق نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي لمنافسة كبرى شركات التكنولوجيا

أطلق معهد أبحاث حكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، نموذجاً جديداً مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يمكن أن ينافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي إنه أطلق الإصدار الثاني من نموذجه اللغوي الكبير باسم فالكون 2 المكونة وهي مجموعة جديدة تضم نسختين متطورتين، (فالكون 2 11 بي) للنصوص، و(فالكون 2 11 بي في إل إم) الذي يحول الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة.

ومعهد الابتكار التكنولوجي هو مركز أبحاث تابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وتقوم الإمارات، وهي دولة مُصدّرة رئيسية للنفط وقوة مؤثرة في الشرق الأوسط، باستثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجذبت هذه الاستثمارات انتباه ومراقبة المسؤولين الأمريكيين الذين أصدروا في العام الماضي إنذارا مباشرا للإمارات وطالبوها بالاختيار بين استخدام التكنولوجيا الأمريكية أو الصينية.