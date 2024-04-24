البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك

قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض (الأربعاء 24-4-2024) إنه يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تركز على العمل من خلال سحب استثمارات تيك توك من مالكها الصيني بطريقة تتسق مع مخاوف الأمن القومي.

وذكر مسؤول في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء إن الحملة تعتزم مواصلة استخدام تطبيق تيك توك بعد مصادقة بايدن على قانون قد يحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تقم شركة بايت دانس المالكة له ببيعه.

ويمنح القانون الجديد الشركة، ومقرها بكين، تسعة أشهر لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويمكن للرئيس أن يمدد المهلة لمرة واحدة لمدة 90 يوما.