التعرّق يغيّر لون آيفون الجديد.. الانتقادات تتعالى وآبل تتدخّل!

كانت شركة آبل بطلة العالم من دون شك خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما اجتمع المئات أمام متاجرها بانتظار جهاز آيفون الجديد.

وما إن تم الانطلاق، حتى تعالت الانتقادات، حيث رأى مستخدمون تغيرًا بلون مادة التيتانيوم المصنوع منها الهاتف عند لمسه، وهو ما أثار تحفظهم.

فقد اشتكى مستخدمون من أن تغير لون الإطار المعدني للهاتف الجديد يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان.

كذلك لفتوا إلى أن المشكلة تكون أكثر شيوعًا في هواتف “آيفون 15 برو” باللون الرمادي الفلكي على ما يبدو.

إلا أن بعض المدافعين عن آبل، أوضحوا أن تغير لون الإطار المعدني ليس بسبب التلف أو الخدوش، بل بسبب رد فعل كيميائي بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو في العطور أو الشامبو.

كما أشاروا إلى أن تغير لون الإطار المعدني لهواتف “آبل” ليس مشكلة جديدة، حيث سبق أن تعرضت هواتف “آيفون” سابقة لذلك.

This reminds me of Hot wheels cars that change colors based on heat 🤭

Holding your iPhone 15 Pro without a case may temporarily change its color, says Apple | #iPhone15Pro https://t.co/BsP3fNJOHs pic.twitter.com/vSkFeDZzg2

— Kenny @Disney+ (@iKenny_J) September 22, 2023